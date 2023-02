Meret sul nuovo vice: "Vi spiego perché Gollini non può che far bene a tutto il gruppo"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni sul suo nuovo vice, Pierluigi Gollini: "Lo conoscevo perché abbiamo condiviso il percorso in Nazionale, è arrivato con grande entusiasmo e gran voglia di lavorare. Questo non può che far bene a tutto il gruppo".