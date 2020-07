Mertens svela: "Sto provando a convincere Callejon a restare! Osimhen? E' ciò che serve al Napoli"

Dries Mertens ha deciso di restare, firmando il rinnovo fino al 2022. L'altro calciatore in scadenza, José Maria Callejon, dovrebbe invece andare via a fine stagione. Ma non è detta l'ultima parola, come raccontato dal bomber belga a Il Mattino: "Ci ho provato a convincerlo a restare. E ci sto provando ancora, non mi arrendo. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe ma anche rinunciare a un compagno di squadra e un professionista straordinario come è José non sarebbe semplice. Non lo so cosa succederà. C'è ancora tempo".

IL GIUDIZIO SU OSIMHEN - Il Napoli acquisterà un altro attaccante e per Mertens la concorrenza aumenterà. Ma l'ex PSV sarebbe felice se Victor Osimhen, il principale indiziato a raccogliere l'eredità del partente Milik, firmasse con la sua squadra: "Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in Francia, non so se verrà ma in ogni caso è proprio quel tipo di calciatore che serve a questo Napoli", riferisce ancora al quotidiano.