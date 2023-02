Messi svela: "In finale c'è chi dice che stessi parlando con Maradona..."

Lionel Messi ha rilasciato una lunga intervista a Olé, dove è tornato sul trionfo nel Mondiale in Qatar

Lionel Messi ha rilasciato una lunga intervista a Olé, dove è tornato sul trionfo nel Mondiale in Qatar: "Avevo desiderato tanto quel momento. La reazione davanti alla Coppa? Non ci ho pensato, l'ho toccata e l'ho baciata. Dopo tanti anni in Nazionale, dopo esserci andato vicino nel 2014... Ho fatto tanti sacrifici, ci sono state tante sconfitte e tanti momenti difficili. La mia famiglia forse lo ha vissuto più di me; ho tanti parenti in Argentina e questa attesa li stava consumando, soffrivano come me, forse di più. So che hanno passato brutti momenti, ora siamo tutti sollevati".