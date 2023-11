Mesto: “Mazzarri a Napoli farà leva su un aspetto che farà la differenza”

Giandomenico Mesto, ex terzino del Napoli ai tempi di Mazzarri, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Giandomenico Mesto, ex terzino del Napoli ai tempi di Mazzarri, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Mazzarri farà molto leva sulla sua straordinaria voglia di rimettersi in pista, conosce molto bene l’ambiente, la sua voglia di ritornare e dimostrare il suo valore farà la differenza cosa che non è riuscito a dimostrare appieno dopo Napoli. Credo che chi lo conosce non abbia alcun dubbio sulla sua voglia di tornare e rimettersi in pista.

Tanto tempo lontano dalla serie A? Stiamo parlando di professionisti che si aggiornano, guardano le partite, la sua capacità sarà quella di trasmettere la sua voglia ai nuovi giocatori. Non sarà una sfida facile, come non lo era neanche per Garcia. Chiunque fosse arrivato a Napoli dopo Spalletti e lo scudetto sapeva che avrebbe avuto la vita in salita”,