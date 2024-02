Mignano: "La conferenza stampa di ADL non lascia nulla di costruttivo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raffaele Mignano, giornalista

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raffaele Mignano, giornalista: “Mi sono fatto un’idea della conferenza di De Laurentiis, l’ho seguita in diretta streaming. Ha voluto recitare un mea culpa, ma in realtà non ha trovato l’assoluzione nè da parte dei presenti e credo, per quanto visto nei testi scritti nella pagina del Napoli, nè dai tifosi. Il presidente De Laurentiis secondo me in questa conferenza stampa in realtà ha cercato di ricreare in qualche modo un feeling con un ambiente e in particolar modo con i giornalisti che evidentemente era molto incrinato, ma ritengo non sia riuscito nel suo intento.

Diciamo che in buona sostanza credo che la sintesi sia stata quella di esporsi in qualche modo ritenendosi responsabile di un flop di questa stagione. Ha voluto rimarcare l’opinione che aver accettato in maniera bonaria il ‘no’ dì Spalletti sia stato un errore. Ha rimarcato che sia stato un errore prendere Garcia.

La mia valutazione è che questa conferenza stampa non lascia nulla di costruttivo e importante, se non il messaggio di avere in pugno la situazione e di dare dei diktat evidentemente all’amministrazione comunale per lo stadio, per quanto riguarda la situazione dei campionati per la Lega e soprattutto non cambia i rapporti con l’ambiente che resta molto lontano dalla filosofia di gestione di un club come quello di De Laurentiis, perché per quanto riguarda la parte prettamente sportiva, non ha dato il risultato che molti si aspettavano. Troppo facile dire che sia lui il colpevole o che Mazzarri deve lavorare. L’unica cosa che mi incuriosisce è sapere quale collega sia rimasto a mangiare pasta e fagioli. De Laurentiis voleva fare un gol, ma secondo me questa conferenza stampa è terminata 0-0”.