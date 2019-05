Mijatovic sicuro: "L'addio di Sarri al Chelsea è cosa fatta, sul passaggio alla Juve mi sembra tutto chiaro"

Predrag Mijatovic, ex giocatore ed ex dirigente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul possibile approdo di Sarri alla Juve: "Devo fare i complimenti a Sarri per la vittoria di ieri, soprattutto per il secondo tempo. Se arriverà alla Juve? A me sembra tutto chiaro. Penso che il suo addio al Chelsea sia una cosa praticamente fatta. E la Juve, che ha salutato un grande coma Allegri, si ritroverà un altro top allenatore: conosce il calcio italiano, ha grande conoscenza dei calciatori, ha fatto grandi cose. È il momento giusto per andarci".