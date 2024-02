Milan, Adli a Sky: "Vogliamo continuare così. Ho sempre dato tutto e adesso sto venendo ripagato"

Al termine del posticipo vinto contro il Napoli, il centrocampista del Milan Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Al termine del posticipo vinto contro il Napoli, il centrocampista del Milan Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Vincere contro il Napoli significa continuità:

"Penso che in questo momento stiamo lavorando nel modo giusto. Sarà banale ma cerchiamo di pensare di partita in partita e lo stiamo facendo bene. Vogliamo continuare così".

Tutti i sacrifici fatti ora stanno venendo ripagati:

"Penso che ho sempre creduto nel mio lavoro, non ho mai mollato. Ho sempre dato tutto, ed adesso sto venendo ripagato di tutti i sacrifici che ho fatto".

Sulla tanto discussa fase difensiva:

"Ci sto lavorando sulla mia fase difensiva. Penso che non avrà mai l'apporto dei top, ma cerco di dare equilibrio alla squadra anche se giochiamo in maniera diversa. Cerco di dare sempre un filtro, alle volte non è facile, ma oggi è andata bene".