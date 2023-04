Milan, Calabria a Mediaset: "Solo con questo sacrificio si batte il Napoli, che orgoglio!"

Davide Calabria, capitano del Milan, dopo aver eliminato il Napoli in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset

© foto di © DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, capitano del Milan, dopo aver eliminato il Napoli in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset: "Sono davvero orgoglioso per come abbiamo interpretato queste due partite, con grande spirito di sacrificio e quando giochi così non è un caso che batti una squadra forte come il Napoli".

Cosa diresti al piccolo Davide che sognava di giocare col Milan? "Di lavorare, lavorare tanto e lasciare stare tutto il resto. Fin da piccolo sognavo la Champions League, ora siamo in semifinale e sogno di fare tutte e tre le partite che restano".