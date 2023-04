Milan, Calabria a Prime: "Ci aspetta una gran gara a Napoli. Giallo? Per me era rigore"

Il capitano del Milan Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli.

Il capitano del Milan Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli: "Sono stato ammonito, ma non ho capito. C’erano problemi col VAR, siamo stati richiamati anche io e Di Lorenzo, per me sembrava rigore dal campo (contatto Saelemaekers-Lobotka, ndr), ho chiesto spiegazioni poi il quarto uomo mi ha spinto via a fine partita, ma se non posso parlare nemmeno io che sono il capitano non può parlare nessuno. Mi sembra abbastanza inutile parlare di un’ammonizione che non ci stava".