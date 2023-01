Milan, Calabria: "Scudetto? Ci crediamo sempre, ma il Napoli continua ad andare"

"Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare da grandi, se vogliamo lottare per lo Scudetto queste partite le dobbiamo portare a casa”.

Davide Calabria, capitano del Milan, analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio arrivato oggi contro la Roma: “Com’è l’umore? Sono abbastanza arrabbiato, è da stupidi sprecare questa partita. Arrivare alla fine sul 2-0 e sprecare due punti mi fa arrabbiare, non possiamo più sprecare queste partite se vogliamo lottare fino alla fine. Era chiusa, la partita era finita, serviva solo un minimo di attenzione in più. Serviva attenzione, non puoi concedere due palle inattive a partita finita e poi tornare a casa solo con un punto”.