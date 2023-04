Milan, Diaz: “Il Napoli ha giocato bene, primi 15’ sono stati complicati. E’ ancora tutto aperto…”

Brahim Diaz è stato scelto ieri dall'UEFA come "Player of the match" di Milan-Napoli.

Al termine della sfida, l'attaccante spagnolo ha rilasciato queste parole ai microfoni di uefa.com: "E' stata dura. Ho vinto il premio di migliore in campo, ma la cosa più importante è senza dubbio il risultato. E' stata una partita dura. Loro hanno avuto delle occasioni, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma è ancora tutto aperto. Dovremo lottare ancora e scendere in campo con questo spirito. Dobbiamo continuare a lavorare così perchè questo è ciò che siamo. Siamo una squadra con tanto talento".