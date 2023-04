Milan, Florenzi: "Li vedo sempre mosci prima delle grandi partite, spero riaccada a Napoli"

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna.

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna: "Sicuramente l'approccio non è stato quello che volevamo, dopo abbiamo affrontato la partita in maniera giusta mettendo intensità. Voi parlate tante del secondo tempo, nel primo c'era un rigore netto su Rebic mentre il secondo ci puo' anche stare".

Come ci arrivate al ritorno in Champions?

"Non ho mai avuto un gruppo che affronta in questo modo le partite, lo scorso anno ho vinto lo Scudetto con questa squadra nelle ultime gare dentro lo spogliatoio sembrava moscia e dicevo dentro di me se stessi sbagliando io. Ogni volta che dicevo in questo modo facevamo una partita incredibile, questa cosa l'ho rivista con il Tottenham e con il Napoli e spero di ritrovarla nel ritorno. Io sono io e sono un caso a parte. Per me erano mosci, per loro invece era il contrario".