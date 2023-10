Milan, Giroud a Dazn: "Reazione al cambio? Non sono un robot, pensavo di poter aiutare ancora"

L'attaccante del Milan Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita.

L'attaccante del Milan Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita: "Sulle sensazioni post partita: "Sono molto deluso per la squadra. Abbiamo iniziato bene la partita e creato tante occasioni. Dovevamo fare tre o quattro gol nel primo tempo. Nel secondo tempo sapevamo che il Napoli tornava sul campo con più energia e forza. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Ci siamo detti che dovevamo attenzione e rimanere concentrati, non fare errori. Sono frustrato perché stasera abbiamo perso due punti"

Sulla reazione dopo il cambio: "Normale, siamo uomini: non sono un robot, ho delle emozioni. Pensavo che potevo aiutare ancora la squadra ma è il mister che fa le sue scelte e ho tanto rispetto per lui. Dopo cinque minuti mi sono calmato. Non volevo uscire perché mi sentivo di continuare e aiutare la squadra: sono un competitivo".

Sul ritorno al gol: "Molto importante per un attaccante fare gol. Oggi ho avuto due cross top dei miei compagni. Sarà perché voglio sempre più cross così: sono felice per me, era cinque partite di Serie A che non segnavo ed era troppo tempo. Ma non sono soddisfatto al 100%: sono un giocatore di squadra e voglio il meglio per la squadra. Sono frustrato".

Sul problema della concretezza: "Ha ragione, abbiamo creato tante occasioni. Manca un po' di efficacia e fortuna nell'area: dobbiamo puntare su questo obiettivo di segnare per mettere la partita in ghiaccio. Stasera abbiamo fatto un grande primo tempo e fa male: questi due punti, ho visto la vittoria dell'Inter prima della partita e spero che non avremo rimpianti più avanti. Ma ci sono tante partite e non molleremo mai".

Serve un vice Giroud? "Io penso che lo abbiamo già il vice Giroud, non servono 5 o 6 attaccanti. Abbiamo una buona squadra di qualità e quantità: abbiamo creato ancora una volta tante occasioni, con un bel gioco offensivo e anche divertente".