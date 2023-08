Milan, Giroud esagera: "Scudetto? Oltre al Napoli ci sono altre 4-5 squadre"

L'attaccante rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la tournée americana

L'attaccante rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la tournée americana: "Le mie sensazioni sono buone, ma ero un po' stanco per questa partita. Il Barcellona ci ha fatto correre tanto. Possiamo ancora migliorare nel pressing, magari facendolo più compatti e più bassi per questo tipo di partite. Ma lavoriamo. Sono molto felice con i nuovi ragazzi che fanno parte della squadra. Loro hanno una buona mentalità. Oggi l'efficacia ha fatto la differenza. Potevamo essere più precisi nell'ultima scelta e nella finalizzazione, peccato... Potevamo pareggiare. Abbiamo ancora un po' di tempo per prepararci ed essere ancora migliori".

Lotterete per lo Scudetto?

"Per lo Scudetto ci sono 5-6 squadre, come l'anno scorso e due anni fa: Napoli, Inter, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi".