Milan inguardabile, ma Pioli insiste sul DNA Champions: “Sappiamo giocare e vivere gare come quella di martedì”

Dopo il ko del Picco contro lo Spezia, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

Cos'è successo?

"Nelle due ultime prestazioni non siamo stati quelli che possiamo essere. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e una ripresa con poca precisione e qualche disattenzione che è costata la partita".

Serve ribaltare la squadra?

"Non ci sarà da ribaltare niente. Sappiamo che martedì è l'occasione della vita, possiamo entrare nella storia del Milan ribaltando un risultato negativo. Dobbiamo lavorare credendo di poter battere l'Inter e abbiamo le qualità per farlo. Battere l'Inter vuol dire rimettere in discussione il risultato, cambiare l'atteggiamento mentale della partita. Certo che dirlo è facile, perché ci credo, ma dovremo fare in campo la miglior prestazione possibile perché il livello deve essere alto".

Come vede la corsa Champions?

"Per noi oggi era molto importante. Con la sconfitta di oggi si compromette un po' e ora dobbiamo fare più punti possibile. I tifosi ci hanno stimolato per martedì, che sarà una grandissima occasione. Dobbiamo essere all'altezza".

Senza i titolari non girate...

"Le assenze non aiutano in questo momento ma dobbiamo fare di più, al di là di chi c'è e non c'è".

Il confronto con i tifosi non è il modo migliore per arrivare a martedì.

"È una cosa positiva, il negativo è il risultato. Siamo andati a salutarli come sempre, sia nel positivo che nel negativo, e ci hanno stimolato per martedì".

Perchè è andato anche lei dai tifosi?

"Mi sembra normale prendere gli applausi e altro dai tifosi. I tifosi ci hanno solo stimolato, non ho parlato ma ho ascoltato".

Come si acquista attenzione?

"Sarà una partita che si preparerà da sola. Sono assolutamente convinto che potremo battere l'Inter e creare difficoltà in questo passaggio del turno. Le partite perfette non esistono, ma dobbiamo fare una prestazione vicino alla partita perfetta".

Perché potete farcela martedì?

"Perché sappiamo vivere e giocare partite di grandi livello. Non mi aspettavo oggi una partita di questo livello".