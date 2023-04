Milan, Kjaer a Sky: “Sto vivendo un sogno dopo l'infortunio avuto, fiducioso per domani. Su Osimhen…”

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Milan: "È una delle esperienze più belle della mia carriera. Vediamo domani come la vivremo... Ho grande fiducia nella squadra. Sarà una partita difficile in uno stadio differente da quello trovato in campionato. Dovremo fare il nostro lavoro. Come squadra: abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo avuto tanti periodi belli e un po' di sofferenza, ma ora siamo ad un buon punto per entrare al Maradona domani sera".

