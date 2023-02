Milan, Leao: "Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra..."

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ad un evento pubblicitario al negozio Kick Game di Milano.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ad un evento pubblicitario al negozio Kick Game di Milano. Fra un discorso sulla moda e l'altro, il portoghese si è anche soffermato sul Milan: "Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata. La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra (ride, ndr). Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più”.