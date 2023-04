Milan, Leao spiega l'azione del gol: "Superato Rrahmani ho guardato il portiere..."

Rafa Leao ha parlato a Paramount Plus dopo il pareggio di ieri contro il Napoli ed il raggiungimento delle semifinali di Champions League

Rafa Leao ha parlato a Paramount Plus dopo il pareggio contro il Napoli ed il raggiungimento delle semifinali di Champions League: "Mi sento meravigliosamente, è stata una notte fantastica e abbiamo fatto un grande lavoro. Sono orgoglioso della squadra. Il 4-0 in campionato ci ha dato fiducia? Sì, penso che loro non si aspettassero il nostro modo di approcciare la gara. Quel 4-0 è stato fantastico per noi e per la nostra fiducia.