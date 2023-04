Milan, Leao sul gol: "Un’azione alla Gullit? Incredibile fare una cosa simile"

"Adesso ci sono due semifinali prima della finale. Quella sarà la nostra “prima finale”, e andiamo a giocarle con tanto entusiasmo".

"Ho fatto fatto un’azione simile a quella di Gullit? Incredibile fare una cosa simile ad un giocatore che ha fatto la storia con la maglia del Milan… Sono molto contento del lavoro fatto dalla mia squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ringraziamo i nostri tifosi, questa vittoria ci dà fiducia per continuare a sognare e puntare in avanti in Champions League”. Così Rafael Leao, ai microfoni di Sky Sport, dopo l'1-1 che qualifica il Milan alle semifinali di Champions League ai danni del Napoli: "Adesso ci sono due semifinali prima della finale. Quella sarà la nostra “prima finale”, e andiamo a giocarle con tanto entusiasmo"

Il feeling con Pioli e Maldini. “Pioli è la persona che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso la mano come con un figlio. Devo ringraziare lui e anche i direttori Massara e Maldini che mi hanno fatto diventare il giocatore che sono oggi. Qua al Milan sono a casa e sono molto contento di essere qua”.