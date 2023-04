Milan, Maldini a Prime: "Semifinale con l'Inter? Il Napoli ha dominato in campionato e Champions, sarà tosta"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli.

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli: "Nello scorso campionato abbiamo vissuto tante serate speciali, questa gara è un altro livello, l’opportunità di giocarci l'ingresso in semifinale è tanta roba, fa parte del dna di questo Milan è che è abituato a sognare. Sono venuto con lo spirito di godermi questa partita, si gioca in sei giorni come i due derby di Champions che affrontai io, c’è qualche tensione ma provo a godermela".