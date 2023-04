Milan, Maldini a Sky: "La gara col Napoli è un motivo di grande orgoglio. In Champions questi treni li devi prendere"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Milan.





Raggiungere la semifinale è importante per il futuro, anche economico, del club? “ È chiaro che sia così, c’è la parte economica che è molto importante. Poi c’è la parte sportiva… Entrare nelle prime 4 dopo 16 anni che non ci sei è alzare il livello. Queste partite servono a testare il livello dei calciatori, per tanti è la prima volta ”.

Ora parli meno? “Diciamo che da dirgente mi capita più spesso di parlare personalmente con calciatori in difficoltà o che affrontano un partita come questa. Non ho parlato molto, ho osservato tanto. Abbiamo giocatori come Leao e Theo, per fare un esempio, che a volte vanno stimolati, in questo caso non c’è bisogno grazie a Dio”.

Il rischio di non arrivare tra le prime quattro in Serie A. Cos’è più importante? “Innanzitutto arrivare tra le prime quattro in Europa vuol dire avere una chance in finale e di vincerla. Noi tutti che ci siamo stati sappiamo che questi treni passano e li devi prendere perché non sempre ripassano. Naturalmente dal punto di vista economico e di crescita sportiva riuscire ad arrivare tra le prime 4 in Serie A è fondamentale. In questo momento ci siamo ma giocata questa partita non potremo più fare come abbiamo fatto in campionato, dobbiamo essere più concreti e più Milan con squadre che magari possono stimolare in maniera diversa rispetto a queste sfide”.

La semifinale in Youth League: “È un grandissimo traguardo. Anche lì facciamo un pochino fatica in campionato ma è un traguardo incredibile. Ci saremo con Ricky Massara e speriamo di qualificarci per la finale”.