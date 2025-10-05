Milan-Napoli, le pagelle del Pampa: "5 a Conte, Hojlund migliore in campo"

di Antonio Noto

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Genoa 2-1. Migliore in campo per l'ex centravanti è Hojlund che merita un otto per il gol che regala i tre punti al Napoli. A seguire tre azzurri con 7: Juan Jesus, Neres e De Bruyne, decisivo per la rimonata il suo ingresso in campo. Tre insufficienze: 5,5 a Lobotka, Politano e McTominay. Voto più bassi ad Antonio Conte, che prende 5 per il mancato turnover a Lobotka e Politano, entrambi usciti per infortuni. Di seguito le pagelle del Pampa.