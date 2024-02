Milan, Pioli a DAZN: "Napoli? Sarà un match di alto livello. Reijnders out? Meglio così..."

Nel post-partita di Frosinone-Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn sul prossimo match contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Frosinone-Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn sul prossimo match contro il Napoli: "Adesso pensiamo al Napoli, sfruttiamo l'ultima settimana pulita e piena prima dell'Europa League per allenarci bene. Quella contro il Napoli sarà sicuramente una partita di alto livello.

Sull'assenza di Reijnders? Lui sta giocando così tanto che era entrato in diffida già qualche partita fa. Se doveva saltarne una meglio adesso tra Napoli o Monza, almeno rifiata per essere più fresco per l'Europa League. Le alternative le abbiamo: Bennacer non è ancora al top ma è tornato in buone condizioni, Musah può giocare bene in quel ruolo. Abbiamo le alternative per coprire l'assenza di Reijnders anche se con caratteristiche diverse".