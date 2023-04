Milan, Pioli a Prime: "Non si può fotocopiare il match del Maradona, Champions è un'altra cosa"

"Questa l'abbiamo preparata prendendo degli spunti dall'ultimo incontro, ma con delle situazioni diverse".

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Prime Video, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del quarto di finale di Champions contro il Napoli: "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e sappiamo l'importanza di questa partita, sappiamo cosa c'è dietro la storia del Milan nella Champions, però dobbiamo essere fiduciosi, determinati e sicuramente attenti, ma noi dobbiamo giocare con leggerezza, perché è il nostro modo di giocare, il nostro modo di allenarci, il nostro modo di stare insieme e quindi bisogna portarlo avanti".

Ripeterete la partita del Maradona?

"Le partite non si possono ripetere, non si può fare una fotocopia e comunque il campionato è una cosa e la Champions un'altra. Non sappiamo cosa faranno i nostri avversari, magari saranno più aggressivi o lo saranno meno, se ci aspetteranno o ci verranno a prendere, quindi noi dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e a capire gli spazi liberi da poter occupare sia in fase di possesso e non possesso. Quello che è chiaro è che affrontiamo una squadra di grandissima qualità, che è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League e quindi la nostra prestazione dovrà essere di alto livello se se vorremmo avere un risultato positivo".