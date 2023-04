Milan, Pioli ammette: "A Napoli serviva più a noi, non erano cattivi. Mercoledì sarà diverso"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro l'Empoli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro l'Empoli: "Se mancano i ricambi? No, ci si dimentica troppo presto che con i titolarissimi abbiamo pareggiato contro la Salernitana e non è cambiato il nostro atteggiamento. Qualcosina in più potevamo fare nel primo tempo, anche se abbiamo avuto le occasioni e, se avessimo segnato con Rebic o Origi di tacco a due metri dalla porta, sono consapevole che ci sarebbero stati altri discorsi. In campionato è molto complicato per tanti far bene, volevamo vincere, ma la squadra è in salute, ha fatto la sua partita attenta, determinata, con la pressione giusta e mi è piaciuta. Volevamo giocare con i terzini più alti già nel primo tempo, ma abbiamo fatto una partita di spessore, con forza, energia. Purtroppo non siamo riusciti a trovare un gol che avremmo meritato visto che non abbiamo mai fatto tirare un avversario che gioca molto bene e mette tutti in difficoltà. Non hanno mai superato la metà campo, abbiamo fatto tante cose positive. È troppo facile parlare di prime scelte e seconde scelte... Abbiamo avuto qualche mancanza soprattutto prima e dopo la Champions e questa cosa è da valutare. Poche stanno facendo bene in Champions e in campionato: ci sono Napoli, Bayern e Benfica. È difficile per tanti, stiamo provando ad arrivare a quel livello lì, ho visto buone cose".

Si aspettava un Empoli così basso?

"No, volevamo controllare la gara e abbiamo preso posizioni per controllarla. Quando abbiamo verticalizzato loro non erano aggressivi alti e dovevamo sfruttare questa cosa. Volevamo dare ampiezza con i terzini, abbiamo fatto fatica a trovare i nostri trequartisti perché loro erano schiacciati. Dovevamo riempire l'area, andare in profondità, ma centralmente".