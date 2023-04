Milan, Pioli: "C'erano due rigori. Ci aspettiamo tante difficoltà a Napoli, ma anche le soluzioni"

"La storia del Milan è gloriosa ed importante ma il nostro è un percorso diverso e superare questo turno di Champions sarebbe una cosa straordinaria".

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Dall'Ara contro il Bologna. "La partita l'abbiamo fatta tutta ma non dovevamo partire in quel modo, non ci sta subire gol in quel modo. L'abbiamo controllato, non abbiamo permesso al Bologna di giocare le sue solite partite. Siamo stati poco precisi e concreti e le situazioni delicate ci sono state nell'area di rigore del Bologna. Tutti sono stati attenti e bravi a collaborare e comunicare, volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ci aspettavamo un atteggiamento diverso dal Bologna senza palla, quando i difensori tengono la linea più bassa c'era meno spazio per attaccare. Dopo ci è mancato il guizzo finale, un paio di volte Leao poteva metterla prima in area. Della partita non mi è piaciuto soltanto il gol che abbiamo subito".

Sui due rigori non concessi?

"C'erano tutti e due, su fallo di mano di mano perchè tutti abbiamo visto rigore. La dinamica ti dice che è fallo di mano, lo fischi poi in caso dopo c'è il VAR. Poi se il VAR ti dice che il braccio è attaccato bene. Dispiace perchè i ragazzi hanno fatto di tutto per vincerla".

Cosa farà dal punto di vista tattico con il Napoli?

"Qualcosa ci puo' frullare nella testa, noi abbiamo un piccolo vantaggio e se gli avversari ti vengono aggredire di più possiamo prendere posizioni diverse. E' stata una partita equilibrata e complicata per entrambe, ci aspettiamo difficoltà ma anche soluzioni".