Milan, Pioli dopo il ko in Coppa: "Grossa delusione, ci vuole più qualità e velocità"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il ko in Coppa Italia: "Abbiamo fatto una partita seria, decisa, aggressiva contro una squadra difficile. Non magari con tantissima qualità ma seria fin quando non siamo rimasti in superiorità numerica. Dopo non abbiamo saputo sfruttare questo vantaggio. È una grossa delusione, volevamo passare il turno e ci dispiace".

Calendario fittissimo, le scelte sono andate in questa direzione?

"Credo che abbiamo affrontato bene i nostri avversari, abbiamo rischiato una volta sola. Ho fatto i cambi per cercare di avere altre caratteristiche, altri spunti offensivi ma ci voleva più lucidità".