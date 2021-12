Milan, Pioli in conferenza: "Gol annullato? Peggio il mancato giallo a Demme o la rimessa sul gol"

Dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli, l'allenatore rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa.

Ci fa un misto dei numeri del Milan?

"I numeri non mentono mai. Dopo la sosta abbiamo perso troppe partite. La prestazione di stasera è stata. una prestazione positiva per intensità, energie e volontà. Ci sta mancando l'ultima giocata, che è quella determinante, che può ribaltare le partite. Non siamo nel momento migliore, al primo goal subiamo goal: ne abbiamo preso uno balordo e ci siamo fatti sorprendere. Per la prestazione fatta non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi".

Ha rivisto il goal annullato?

"L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli".

Questi risultati non troppo positivi porteranno scorie nella squadra?

"Non temo le scorie. Siamo primi in campionato da tanto tempo, significa che abbiamo valori".

Novità sui possibili recuperi?

"Mi auguro che per mercoledì ci siano questi giocatori a disposizione".

C'è un problema goal?

"È la prima partita in Serie A in cui non segniamo. Potevamo essere più lucidi".

Gli infortuni sono il vero limite della squadra?

"Abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista dello spirito. Credo che il Napoli non abbia mai fatto così poco possesso palla. Tante partite le abbiamo vinte grazie a delle giocate individuali. Mi porto a casa tristezza, ma anche fiducia per il nostro lavoro".