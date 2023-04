Milan, Pioli in conferenza: "Il Napoli vincerà meritatamente il campionato, ancora più orgogliosi per averli eliminati"

Miglior partita di Calabria? "Grande partita, Kvara è fortissimo.

TuttoNapoli.net

Il Milan torna in semifinale di Champions League dopo 16 anni, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pari col Napoli che ha permesso il passaggio del turno.

Derby italiano o meglio il Benfica?

"Preferisco godermi questa qualificazione, chi capiterà capiterà. Chiunque arriverà, sarà una grande semifinale di Champions".

Rimpianti campionato dopo quel che è successo?

"La vittoria in campionato la toglierei, è stata particolare. In generale dopo il Mondiale abbiamo perso tanti punti. Detto questo il Napoli vincerà meritatamente il campionato e siamo orgogliosi a maggior ragione per essere riusciti ad eliminarli. Noi ci abbiamo messo tanto in queste due partite e abbiamo vinto".