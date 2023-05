Milan, Pioli in conferenza: “Leao non al meglio un rimpianto”

Serata deludente per il Milan di Stefano Pioli, che in commenta stampa ha commentato la sconfitta in semifinale di Champions League contro l'Inter.





Siete stati in partita a lungo, qual è il bilancio in questo momento?

"C'è solo delusione, è vero che siamo arrivati in semifinale di Champions: di questo si deve essere orgogliosi, ma è chiaro che sognavamo la finale e volevamo battere i nostri rivali. Non esserci riusciti ci procura delusione, ma dovremo concentrarci sul campionato: la delusione vera sarebbe non giocare in Champions l'anno prossimo".

Il rimpianto più grande?

"È evidente, i primi 10 minuti dell'andata e non aver segnato nelle nostre occasioni di oggi. Abbiamo giocato bene oggi, ma non siamo riusciti ad alzare abbastanza il nostro livello".

C'è qualcosa che aveva progettato e che non ha funzionato?

"L'Inter ci ha fatto male in transizione, erano situazioni che dovevamo affrontare meglio e non ci siamo riusciti".

Oggi tra i migliori dell'Inter ci sono giocatori arrivati a zero. Voi avete fatto scelte diverse, magari avere qualche giocatore più esperto può essere un'idea in sede di mercato?

"Eh, ma ce l'avevamo il giocatore esperto, purtroppo Zlatan non siamo riusciti a utilizzarlo. La politica del club sta dando grandi soddisfazioni, quest'anno siamo riusciti a essere competitivi in Champions, meno in campionato: a fine stagione faremo le nostre valutazioni, per capire cosa ha funzionato e cosa no. È una stagione che può aver insegnato tanto al Milan e abbiamo imparato tanto per l'anno prossimo".

Si aspettava un'Inter così precisa?

"È una squadra forte, ha superato il girone dopo aver battuto il Barcellona, che è una squadra che ha vinto la Liga in squadra. Noi anche siamo forti, non aver avuto Leao al meglio è un altro rimpianto. A queste gare o ci arrivi giocando al top o non basta: non siamo riusciti a essere a quel livello lì".