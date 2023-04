Milan, Pioli: "Non ci siamo mai posti limiti. Vogliamo arrivare al top"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto a Milan TV alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto a Milan TV alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli: "Abbiamo fatto di tutto per prepararci al meglio. Dobbiamo essere sereni e determinati, nel voler fare la miglior partita possibile. Una sfida che si allungherà sui 180 minuti. Impossibile ripetere la stessa partita del campionato, sia per noi che per loro. Molte cose potrebbero cambiare. Dobbiamo essere preparati a prenderci più vantaggi dei nostri avversari".