Milan, Pioli: "Polemiche arbitrali? Vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza prima della gara col Porto ed è tornato a parlare della sfida di Roma: "Io credo anzitutto a una cosa. Che noi abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio e abbiamo perso a Porto perché abbiamo giocato peggio. Credo a questo e penso a questo, non ad altre situazioni che non posso controllare".

Quanto la fa arrabbiare, tornando alla gara con la Roma, che nel post gara si sia parlato di più dell'arbitro che della prestazione della squadra?

"Io con la squadra ho valutato bene la prestazione, ho visto le cose positive che abbiamo fatto, sia a livello tattico che di carattere. Poi l'opinione che si ha di fuori del Milan non ci ha mai preoccupati, siamo così concentrati sul nostro lavoro che non possiamo perdere energie su altre situazioni che non ci riguardano tanto. La partita di domani è molto importante, sentiamo di non meritare lo zero in classifica, ma abbiamo un'opportunità. Contro un avversario molto forte: noi abbiamo giocato male, ma il Porto ha giocato bene. Dovremo essere al nostro livello, come ha detto Davide (Calabria, ndr) la Champions è la competizione dei dettagli".