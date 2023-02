Milan, Pioli si difende: "Se non fosse per il Napoli saremmo in lotta Scudetto!"

È Pioli il vincitore della 31° edizione della Panchina d'Oro. A Coverciano, il tecnico del Milan è stato eletto il miglior tecnico della passata stagione

Cosa vorresti del Milan dello scudetto nel Milan di adesso? "La coesione e la compattezza. Facile essere squadra quando le cose vanno bene, è stato molto meno facile superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo usciti ancora più forti. Ovvio che c'è ancora una stagione da giocare e i giudizi sono limitati alla prima parte di stagione, abbiamo ancora tante soddisfazioni da poterci togliere. E poi non solo la squadra è stata coesa, quest'anno soprattutto i nostri tifosi hanno dimostrato cosa vuol dire "ambiente unito". Potevano crearci delle difficoltà, invece con la loro passione hanno aiutato la squadra in un momento particolare".

È Stefano Pioli il vincitore della 31° edizione della Panchina d'Oro. A Coverciano, il tecnico del Milan è stato eletto il miglior tecnico della passata stagione (con 33 voti), precedendo Nicola (Salernitana, 4 voti) e Spalletti (3 voti): "Vivo la mia professione con emozione e passione - sottolinea Pioli ai cronisti presenti -. Riguardando le immagini della passata stagione, non possiamo che essere orgogliosi e felici per quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché è stato un lavoro di gruppo e di ambiente, compiendo un risultato straordinario anche contro i pronostici. Lo spessore delle persone alla fine penso che faccia la differenza".

Si può dire con certezza che il momento di sbandamento è stato superato? "Si può dire con certezza che il Milan vuole vincere tutte le partite da qui alla fine. Adesso parliamo della prossima sfida difficile con l'Atalanta, complicata come l'anno scorso".

Ci sono le condizioni per ripetere lo sprint dell'anno scorso, anche se con obiettivi differenti? "La squadra deve fare tanti punti, siamo in lotta per i primi quattro posti del campionato che è un obiettivo importante. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Champions, la vogliamo giocare anche l'anno prossimo. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine".

Ha pesato lo scudetto dell'anno scorso su alcune partite di quest'anno? "Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti. Altrimenti tutte le altre squadre del nostro livello sarebbero lì a giocarsi il campionato in pochi punti come era poi nella passata stagione".