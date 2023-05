Milan, Pioli: "Siamo delusi, se non cambiamo marcia non arriveremo tra le prime quattro"

"Ci e' mancata qualcosa, stiamo buttando via punti che in campionato ci penalizzano".

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese. "Siamo delusi stasera, non volevamo questo risultato e volevamo vincere. Le partite sono poche da qui alla fine e se non cambiamo marcia faremo fatica arrivare tra le prime quattro. Abbiamo le qualità per fare meglio nelle prossime gare. Mi aspettavo un po' più di profondità, abbiamo gestito bene il pallone controllando bene. Se purtroppo non riesci a sbloccarle diventa difficile, una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Nel secondo tempo abbiamo perso il filo logico del primo tempo ed appunto e' diventata più complicata".

Cosa non va?

"Manca la determinazione nello sbloccare le partite, la squadra ha fatto di tutto per vincere le partite ma il fatto di non riuscire a sbloccarle ti basta un piccolo errore per rischiare di perdere. Ci manca questa lucidità, il secondo tempo non mi e' piaciuto".

Se mancano Leao e Giroud soffre.

"Giroud e Leao c'erano a Roma ma non abbiamo fatto gol nemmeno con loro due, dobbiamo essere più incisivi e precisi. L'individualità le abbiamo, quello che non stiamo riuscendo a fare e vincere le partite che avremmo dovuto vincere. Ci e' mancata qualcosa, stiamo buttando via punti che in campionato ci penalizzano".

Subire un gol del genere fa diventare la partita più complicata?

"Abbiamo subito un gol con due difensori centrali molto veloci, l'attenzione ci vuole su tutte le situazioni. Ultimamente subiamo veramente poco ma alla minima disattenzione subiamo gol e poi diventa più difficile. Ci deve far lavorare meglio tutti nella fase di transizione".

Siete un po' stanchi?

"Se ci riferiamo alla partita di stasera ho visto una squadra con tante energie, la stagione e' lunga e impegnativa per tutte le squadre che sono andate avanti in Europa. Devo gestire bene le forze, la squadra ha approcciato benissimo la partita e ci e' mancato il secondo tempo rispetto ad un buon primo tempo".

Champions contro questa Inter tra sette giorni e' un bene o un male?

"E' un bene, vogliamo andare avanti. Ce la giocheremo con volontà e determinazione, vogliamo provare a continuare".