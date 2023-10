Milan, Pioli sui tanti falli di Gatti: "Regolamento dice che se commetti gialli ripetuti scatta l’ammonizione"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Dazn al termine della sfida contro la Juventus.

Come giudica la partita di Gatti e Weah?

“Onestamente ci aspettavamo meno Gatti e più Weah su Leao. Gatti ha commesso tantissimi falli. C’è il regolamento che dice che se commetti gialli ripetuti poi scatta l’ammonizione. Dovevamo riempire un po’ più l’area nel primo tempo per avere più soluzioni e presenza. L’espulsione è un’ingenuità individuale e di reparto. È un peccato, anche in dieci abbiamo dimostrato. Il risultato positivo sarebbe stato un po’ più giusto”.