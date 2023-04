Milan, Pioli: "Un errore pensare al Napoli, dobbiamo giocare sempre così. Su Spalletti..."

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani".

Bene a Napoli Saelemaekers e Bennacer...

"Sta bene. È un giocatore imprevedibile, ha caratteristiche importanti. Le scelte le farò domani mattina. Bennacer è un centrocampista completo: può costruire dal basso, può aggredire più alto, sa tirare. Vedremo le scelte di domani".

Come si fa a non pensare alla partita col Napoli?

"Si fa perché l'obiettivo in campionato è molto importante e perché se no la vittoria di Napoli non servirebbe a niente".

Aumentano i rimpianti per la corsa Scudetto?

"Non aumenta niente. I giudizi si fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi due mesi".