Milan, Pobega: "Prepareremo il Napoli come sempre, analizzeremo dove metterli in difficoltà"

Il centrocampista rossonero Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di MilanTv dopo la gara contro l'Empoli, pareggiata 0-0 a San Siro ieri sera: " Abbiamo messo energie e intensità adatte alla partita. Poi, è normale che sia mancato qualcosa sennò non staremmo qui a parlare di un pareggio. Sarà importante analizzare dove si poteva fare meglio e dove si può crescere per non ripetere partite del genere ".

Sulla partita con il Napoli in Champions: "La prepareremo come ogni partita importante che andiamo ad affrontare, cercando di analizzare dove possiamo migliorare e dove possiamo metter in difficoltà gli avversari e dove poter esaltare le nostre caratteristiche per fare la miglior partita possibile".