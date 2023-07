Milan, Reijnders lancia la sfida al Napoli: "Sogno la Champions, ma ora lo scudetto"

Prime parole da giocatore rossonero per Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan, direttamente dalla tournée negli Stati Uniti

Prime parole da giocatore rossonero per Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan, direttamente dalla tournée negli Stati Uniti, si è soffermato in esclusiva per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla impressioni dal suo arrivo alla corte di Stefano Pioli: "Sono impressionato, dal primo giorno. Ho capito subito di essere in un grande club, diverso dalla dimensione dell’Az Alkmaar a cui ero abituato".

Che cosa colpisce? I tifosi - prosegue -. Vedere come ci supportano è molto bello. Io poi da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club. Il sogno? Vincere una Champions con il Milan. Ma ora anche uno scudetto...".