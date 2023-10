Milan, Reijnders: "Voglio lo scudetto. Napoli? Scontro diretto importantissimo"

In un'intervista al Corriere della Sera, il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato degli obiettivi stagionali dei rossoneri e dei prossimi impegni

© foto di DANIELE MASCOLO

Domanda secca, Tijjani: scudetto o Champions?

"Sicuramente lo scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile".

In sette giorni Juventus, Psg e Napoli: è già il momento chiave della stagione?

"Uno dei momenti più importanti. Sono tre scontri diretti, due in campionato e uno in Champions, che diranno moltissimo. Noi proveremo a vincerli tutte e tre".