Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Pioli conferma tutti, Mou a trazione anteriore

Sono ufficiali le formazioni del big match della 17ª giornata di Serie A tra Milan e Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono ufficiali le formazioni del big match della 17ª giornata di Serie A tra Milan e Roma. Pioli, come da previsioni, conferma tutti e undici i giocatori scesi in campo nella vittoria di Salerno, tenendo dunque ancora in panchina dall'inizio il belga De Ketelaere. In casa Roma, Mourinho fa largo alla massima qualità di cui dispone: Pellegrini arretra a centrocampo e Dybala agisce alle spalle di Zaniolo ed Abraham. Giallorossi a trazione anteriore.