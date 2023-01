Milan-Roma, Pioli: "Dovremo fare una partita vibrante, mi aspetto tanti duelli”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel pre partita di Milan-Roma ai microfoni di Dazn.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel pre partita di Milan-Roma ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo cercare di giocare un calcio veloce e profondo. I nostri attaccanti devono essere bravi ad attaccarli. Tutta la squadra dovrà essere compatta e unita nelle scelte. Panchina corta? No, ci manca qualche caratteristica per le assenze ma non è un problema. Dovremo fare una partita vibrante, mi aspetto tanti duelli”