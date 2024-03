Milan, Scaroni sul futuro di Pioli: "Tormentone mediatico, deve lavorare tranquillo"

GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A CERCOLA: IL CESENA PASSA DI MISURA Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A JUVENTUS-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: MILIK TITOLARE. LOOKMAN IN PANCHINA Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Atalanta, match delle 18 valido per la 28ª giornata di Serie A. Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Atalanta, match delle 18 valido per la 28ª giornata di Serie A.