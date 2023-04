Milan, Tonali: "Partiti con tanti errori tecnici, non li possiamo concedere al Napoli"

Dopo il successo contro il Napoli, il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Dopo il successo contro il Napoli, il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV: "I momenti iniziati stati un po' particolari. Siamo partiti un po' in difficoltà con tanti errori tecnici che non possiamo concedere ad una squadra come il Napoli. Poi col passare dei minuti ci siamo alzati e spinti fuori dalla nostra metà campo. Abbiamo attaccato bene e con tanti uomini e questa è la cosa fondamentale, nell'azione del gol ha segnato un uomo sul secondo palo. Abbiamo messo tutto in campo".