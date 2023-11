Milanese: "Al Napoli vedrei bene un esterno difensivo della Salernitana"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l'ex difensore di Napoli e Salernitana, ora dirigente, Mauro Milanese.

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l'ex difensore di Napoli e Salernitana, ora dirigente, Mauro Milanese, ha parlato così del successo rimediato dai granata nella sfida di sabato contro la Lazio: per i granata, sulla cui panchina è approdato Pippo Inzaghi da qualche settimane, si tratta del primo successo in campionato. “È stata una vittoria importante per riproporsi nella sfida salvezza. I giochi sono ancora aperti ed il calendario offre ancora tante opportunità. Sarà un anno più difficile degli altri ma sono sicuro che se la giocheranno con tutte le altre. È una vittoria, quella contro una big, che può essere determinante per la motivazione”.

Come vedrebbe Pasquale Mazzocchi a Napoli? “Lo vedrei bene. Certi giocatori possono esaltarsi in alcune piazze e Mazzocchi potrebbe crescere ulteriormente. Anche se non è mai facile giocare per la propria città garantisce sempre uno stimolo in più. D’altronde, sono contento per calciatori come Mazzocchi e Di Lorenzo che, partendo dal basso, sono potuti arrivare a risultati insperati. Anche io sono partito dalla D e sono riuscito a giocare per quattordici anni in Serie A. Terzino sinistro? Potrebbe farlo tranquillamente, l’esterno granata ha grandi capacità d’adattamento nonché discreta qualità tecnica”.