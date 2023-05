Milanese vota per la cessione di KIm: "Ci sono giocatori forti alla metà del prezzo..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Milanese, ex terzino di Napoli e Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Monia Bracciali

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Milanese, ex terzino di Napoli e Inter: "Napoli-Inter sarà una partita vera, anche se la pressione sarà tutta sulle spalle dei nerazzurri. Loro hanno ancora la qualificazione in Champions da giocarsi, mentre gli azzurri potranno affrontare la gara con la testa libera e con la voglia di divertire i propri tifosi. Dove si deciderà? Direi sulle fasce, dove entrambe hanno calciatori che sanno interpretare i ruoli con molta modernità. L'Inter ha poi delle mezzali pericolose in inserimento, il Napoli dovrà fare grossa attenzione a questo. Un difensore può valere 60-70 milioni di euro? Sì, a patto che faccia la differenza in fase di impostazione e in fase difensiva.

Le squadre mettono le basi sulla difesa per aprire cicli storici, ricordiamolo. Quindi se il valore tecnico c'è, quello economico si giustifica. Kim li vale? Andrei ad incassare i soldi (ride ndr)... Ci sono calciatori forti poi acquistabili alla metà del prezzo al suo posto, quindi non ne farei un dramma".