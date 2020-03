Milano, la denuncia del Sindaco Sala: "Ancora troppa gente in giro, rispettate le regole!"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato della situazione coronavirus: "Domenica ancora in tanti erano in giro e molti cittadini mi hanno scritto lamentandosi. Non è il caso di mettersi gli uni contro gli altri, ma i comportamenti devono essere uniformi"

"I dati ufficiali di crescita del contagio a Milano - spiega a TgCom - sono ancora in linea con i giorni precedenti. Il virus non sta sfondando in città ma è fondamentale che non sfondi perché se lo facesse il sistema sanitario sarebbe messo veramente in crisi. Non sappiamo in effetti quanti sono i veri contagiati, sappiamo che gli asintomatici sono contagiosi tanto quanto quelli che hanno sintomi. Quindi continuiamo a rispettare le regole".