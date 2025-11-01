Milinkovic-Savic a Dazn: "Rigore? Questione di un attimo! Qui tanti infortuni..."

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro il Como: "Rigore? E' quell'attimo che si decide e si va da una parte. Tutti sono importanti, Lukaku è una presenza fondamentale. Si sono fatti male in parecchi e speriamo che tornino presto per darci una mano".