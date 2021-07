Min. Salute, Costa annuncia: "La Serie A ripartirà coi tifosi ma non al 100%"

Nel corso di ’24 Mattino’, il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha parlato ai microfoni di Radio24: “Oggi parlare di stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane.

Ritorno del pubblico agli stadi? Per quanto riguarda gli stadi credo che sicuramente possiamo affermare che ci sarà la ripresa del campionato con il pubblico in presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno in una fase iniziale. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare”.