Min. Speranza su un possibile spostamento finale Euro 2020: "Da Draghi parole di buon senso"

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato ai microfoni di Rai Tre del possibile spostamento della final four di Euro 2020, che dovrebbe tenersi a Londra, visto l'aumento dei contagi in Inghilterra a causa della variante Delta: "Non c'è dubbio che bisognerà veder i dati delle prossime settimane. Credo che il Presidente del Consiglio abbia detto solo cose di buon senso. Penso che questa variante vada seguita con la massima attenzione, in Italia abbiamo solo l'1% di casi legati a questa mutazione, ma ci aspettiamo che possa salire e dobbiamo seguire l'evolversi della situazione con massima attenzione. Draghi e Merkel hanno lanciato un messaggio che condivido molto, non dobbiamo considerare la partita chiusa, non dobbiamo illuderci di aver già vinto la battaglia, ma tenere un livello d'attenzione alta e i piedi ben piantati per terra. Solo passo dopo passo possiamo continuare questo percorso per uscire dalla pandemia".