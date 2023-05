Min. Sport Abodi: "Stadio Maradona? Già fatto tanto, ma spero anche in un Museo del club"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino dei lavori allo stadio "Maradona"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino dei lavori allo stadio "Maradona": "Al momento non sappiamo ancora se ospiteremo gli Europei. La candidatura dell'Italia è forte, ma la Uefa deciderà sul tema ai primi di ottobre. Mi auguro, in ogni caso, che il dossier presentato possa costituire la mappa di un percorso per il Maradona che porteremo avanti tutti insieme. Bisogna continuare a migliorare le infrastrutture sportive napoletane.

Già molto è stato fatto per le Universiadi, allo stadio, ma tanto va ancora fatto. Mi riferisco agli accessi per i disabili, che devono poter essere ospitati in tutte le zone dello stadio. Occorrono miglioramenti anche dal punto di vista energetico. Serve un Maradona bello dentro, fuori e funzionale. E mi auguro venga creato anche un museo del Napoli, al suo interno. Vanno cioè preparati tutti gli ingredienti necessari per rendere lo stadio un'opportunità di eventi, come avviene per i grandi club in altre parti d'Europa".